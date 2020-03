Coronavirus: Oms invita a effettuare continui tamponi e isolare i casi positivi

- Occorre bloccare la catena di trasmissione dei contagi da coronavirus attraverso i tamponi e isolando i casi positivi. Lo ha dichiarato il direttore generale dell’Organizzazione mondiale (Oms), Tedros Adhanom Ghebreyesus, in una conferenza stampa. “Tutti i paesi devono affrontare un approccio globale per contenere il virus. Occorre bloccare la catena trasmissione e per farlo bisogna farlo restando isolati ed effettuando tamponi. Sono misure semplici che tutti i paesi possono adottare”, ha dichiarato il direttor dell’Oms. “Occorre testare ogni caso sospetto. I positivi devono essere isolati e seguire la catena verificando i contatti delle persone contagiate”, ha aggiunto Ghebreyesus, precisando che l’Oms ha distribuito oltre 1,5 milioni di tamponi in vari paesi. ”Tutti i casi confermati, anche quelli senza sintomi gravi devono restare in isolamento”, ha aggiunto il direttore generale dell’Oms. (Res)