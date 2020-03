Albania: presidente Meta su Covid-19, necessario creare condizioni per superare la crisi

- Le autorità albanesi dovranno ragionare bene su come ovviare ai danni economici provocati dalla diffusione del Covid-19 nel paese. Lo ha dichiarato oggi il presidente Ilir Meta, in un messaggio pubblicato sul suo profilo Facebook. “Ci troviamo di fronte a un rallentamento critico dell’attività economica e produttiva: la crescita subirà una brusca frenata e saranno registrate perdite importanti nei settori della manifattura e del turismo”, ha detto il capo dello Stato, ribadendo che “la priorità assoluta deve essere in ogni caso la tutela della salute dei cittadini”. “Allo stesso tempo, è cruciale lavorare per ovviare alle conseguenze negative che questa crisi porterà al nostro sistema economico”, ha aggiunto Meta. (Alt)