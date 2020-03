India: Yes Bank, agenzia investigativa Ed convoca Anil Ambani

- L’Enforcement Directorate (Ed), agenzia investigativa del ministero delle Finanze dell’India, ha convocato Anil Ambani, presidente di Reliance Group, nell’ambito dell’indagine sul presunto riciclaggio di denaro riguardante Rana Kapoor, fondatore della banca commissariata Yes Bank, e altre persone. Ambani, che non si è presentato oggi a Mumbai, nel Maharashtra, giustificandosi con motivi di salute, dovrà presentarsi giovedì 19 marzo. La convocazione dovrebbe riguardare gli ingenti prestiti, deterioratisi, ricevuti dalla banca, per circa 128 miliardi di rupie (oltre un miliardo e mezzo di euro). Il ministro delle Finanze, Nirmala Sitharaman, ha citato oltre all’Anil Ambani Group, Essel, Infrastructure Leasing & Financial Services (Ilfs), Dewan Housing Finance Corporation (Dhfl) e Vodafone tra le società con cui la Yes Bank è esposta. (segue) (Inn)