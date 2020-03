India: Yes Bank, agenzia investigativa Ed convoca Anil Ambani (3)

- La Reserve Bank of India (Rbi), la banca centrale, ha preso il controllo dell’istituto il 5 marzo, nominando come amministratore straordinario Prashant Kumar, ex direttore finanziario di State Bank of India (Sbi). Fino al 3 aprile la banca non può concedere o rinnovare prestiti, fare investimenti, assumere passività, trasferire o cedere proprietà o attività. Può pagare gli stipendi dei dipendenti e i canoni di locazione e provvedere alle spese fiscali e legali. Inoltre, è stato posto un limite di 50 mila rupie (poco meno di 607 euro) ai prelievi. La scorsa settimana sono stati ripristinati il servizio di pagamento mobile immediato (Imps), il Trasferimento elettronico nazionale di fondi (Neft) e i pagamenti con carte di credito, e ai correntisti è stato permesso anche di far fronte a pagamenti e obblighi collegati a conti di altre banche. (segue) (Inn)