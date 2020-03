India: Yes Bank, agenzia investigativa Ed convoca Anil Ambani (4)

- Yes Bank è la quarta banca privata del paese, con depositi per 2.090 miliardi di rupie (quasi 25,5 miliardi di euro), ma è gravata da ingenti crediti inesigibili e priva di capitali sufficienti a coprire le perdite. Al momento del commissariamento, il governatore della banca centrale, Shaktikanta Das, ha promesso “un’azione molto rapida”, in trenta giorni. Il ministro delle Finanze, Nirmala Sitharaman, ha rassicurato i titolari dei depositi. “Stiamo monitorando la situazione. Ora che l’Rbi ha elaborato un piano, una soluzione sarà trovata al più presto. Voglio assicurare ai correntisti e agli investitori che sia l’Rbi sia il governo sono impegnati sulla questione. Non c’è bisogno di panico, i loro soldi sono al sicuro”, ha dichiarato l’esponente del governo. Il Congresso nazionale indiano (Inc), principale forza di opposizione, ha criticato la gestione della situazione. (Inn)