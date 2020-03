Speciale infrastrutture: Indonesia e Filippine rilanciano le loro ambizioni nucleari

- Indonesia e Filippine hanno recentemente introdotto proposte di modifica della normativa vigente in materia di nucleare civile, una decisione scarsamente pubblicizzata che segnala la volontà dei due paesi di rilanciare i loro programmi dormienti per un settore energetico nucleare nazionale. La legge omnibus sul lavoro promossa dal governo indonesiano include provvedimenti tesi ad incentivare gli investimenti privati nell’energia nucleare. Il disegno di legge, presentato al parlamento nel mese di febbraio, è oggetto di dibattimento e dovrebbe essere approvato entro pochi mesi. Nel dettaglio, la legge omnibus introdurrebbe modifiche alla Legge sull’energia nucleare del 1997, al fine di “semplificare l’ottenimento di permessi nel settore dell’energia nucleare per il pubblico, e in particolare per il settore privato”. Le modifiche normative consentirebbero anche al governo centrale di divenire l’unica autorità competente per il rilascio dei permessi alle aziende impegnate nell’estrazione di minerali radioattivi, e nel futuro sviluppo e gestione di centrali nucleari. Se approvate, le modifiche normative costituiranno una dipartita significativa dalla legislazione attualmente in vigore, che obbliga i soggetti privati attivi nel settore dell’energia nucleare a istituire partenariato con l’Agenzia nazionale per l’energia nucleare (Batan). L’Indonesia coltiva ambizioni nucleari sin dall’istituzione dell’agenzia Batan, nel 1958, ma ha sempre faticato a concretizzarle. Ad oggi il paese opera tre reattori di ricerca con una capacità combinata di circa 30 megawatt. Lo sviluppo del nucleare civile si è dovuto scontrare anche con l’opposizione dell’opinione pubblica, preoccupata dai rischi insiti nella corruzione amministrativa e nella forte attività sismica che caratterizza l’Arcipelago indonesiano. Nelle Filippine, invece, il segretario dell’Energia Alfonso Cusi ha rinnovato in occasione di un consiglio dei ministri all’inizio di marzo la richiesta al presidente Rodrigo Duterte di includere il nucleare nel mix energetico nazionale. La bozza di un’ordinanza esecutiva in questo senso è stata proposta a febbraio, e potrebbe presto ottenere l’appoggio formale del capo dello Stato. Il rinnovato interesse di Manila per il nucleare civile coincide con una fase di riscaldamento delle relazioni con la Russia, che ha proposto lo sviluppo congiunto di progetti di energia nucleare durante l’ultima visita ufficiale a Mosca di Duterte, lo scorso ottobre. Cusi ha dichiarato alla fine dello scorso anno che i due paesi stanno discutendo l’affidamento alla compagnia di Stato russa Rosatom di studi di fattibilità per la realizzazione di piccoli reattori modulari sul territorio delle Filippine. (Fim)