Speciale infrastrutture: coronavirus, gli scambi economici e i trasporti globali messi in crisi dall'epidemia

- La diffusione a livello globale del coronavirus sta portando diversi governi ad attuare misure drastiche al fine di limitare il contagio, imponendo la chiusura delle frontiere nazionali e la sospensione del traffico aereo. Queste decisioni si accompagnano alle ordinanze ancora più restrittive relative alla circolazione interna: è il caso dell’Italia e di altri paesi che hanno applicato un modello simile, come la Spagna e la Francia. In Europa, che secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità (Oms) è divenuta “l’epicentro” della pandemia di Covid-19, si parla quasi di sospensione di Schengen, dal momento che la situazione di emergenza ha portato alla chiusura dei confini e a una serie di controlli abbandonati ormai da decenni. Questa dinamica ha conseguenze dirette sull’Italia, come evidente dalle scelte delle autorità dei paesi confinanti. L’Austria ha sospeso tutti i collegamenti aerei e ferroviari con il nostro paese, introducendo anche misurazioni di tipo sanitario ai principali valichi di frontiera, fra i quali il Brennero e il Tarvisio. Anche la Slovenia ha seguito l’esempio di Vienna, permettendo l’ingresso alle persone provenienti dall’Italia solo tramite sei valichi di frontiera, previa esibizione di un certificato medico che possa attestare la negatività al coronavirus. La Svizzera, fuori dall’Unione europea ma appartenente all’area Schengen, permette l’ingresso dei cittadini italiani solo in caso di lavoro, chiudendo le frontiere ai visitatori. La Francia, infine, non ha ancora deciso di sospendere l’ingresso ai cittadini stranieri, pur richiedendo misure di quarantena a quelli provenienti dai paesi maggiormente colpiti dall’epidemia di coronavirus, vale a dire Italia, Iran, Cina e Corea del Sud. Il livello crescente di allarme non riguarda però solo le nazioni confinanti con la nostra, viste le decisioni in materia prese anche da molti governi dell’Europa centrale e orientale. La Germania ha deciso di reintrodurre da questa mattina i controlli alle frontiere con Francia, Lussemburgo, Austria, Svizzera e Danimarca, al fine di contenere la diffusione la pandemia di Covid-19. Le misure disposte prevedono limiti al traffico delle persone e il rafforzamento dei controlli di polizia ai confini della Germania. Ai pendolari transfrontalieri saranno consentiti gli attraversamenti, ma dovranno dimostrare il motivo dei loro spostamenti, mentre non è prevista alcuna limitazione per il traffico delle merci. Le autorità di Berlino si sono preoccupate di specificare che si tratta di misure temporanee, destinate a restare in vigore “per tutto il tempo necessario”, come spiegato dal ministro dell’Interno tedesco Horst Seehofer. In merito al rispetto dell’accordo di Schengen, il rappresentante del governo federale ha poi rilevato come la protezione della salute delle persone “è più importante di ogni altra cosa”. La mancanza di una risposta comune all’emergenza a livello europeo, secondo Seehofer, ha messo in condizione gli Stati membri di trovare una soluzione autonoma. L’Ue deve affrontare dunque una “crisi nella crisi”: da una parte la diffusione del coronavirus nell’area e le conseguenze dirette sull’economia, dall’altra la dinamica di chiusura che tante nazioni stanno scegliendo, un ritorno indietro di decenni rispetto ai principi di libertà di movimento per le persone e le merci. Da una generale imposizione di una quarantena di 14 giorni ai cittadini provenienti da determinati paesi, accompagnata da una limitazione dei collegamenti aerei, si è giunti ormai in diversi Stati membri alla chiusura quasi totale delle frontiere, come in Ungheria, Repubblica Ceca, Polonia e Slovacchia, mentre un notevole rafforzamento dei controlli in entrata è stato attuato da Romania e Croazia. Per affrontare il tema relativo alla chiusura delle frontiere europee e la gestione dell’emergenza coronavirus, il presidente francese Emmanuel Macron ha avuto in mattinata un colloquio con il cancelliere tedesco Angela Merkel, la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e quello del Consiglio europeo, Charles Michel. Quest’ultimo ha annunciato anche una videoconferenza con i capi di Stato e di governo Ue per domani, al fine di coordinare la risposta alla crisi attuale in termini economici e sanitari. Le autorità di Bruxelles e i principali leader europei tentano quindi di prendere il controllo sulla situazione, in un momento in cui l’unità dell’Ue sembra duramente colpita. Il presidente Usa Donald Trump ha invece continuato a “rispettare” l’unità di Schengen, al momento di annunciare lo scorso 12 marzo la sospensione dei voli da tutti i paesi dell’area, oltre che di altre nazioni europee. La stessa decisione è stata applicata a partire da oggi anche ai passeggeri stranieri in arrivo da Irlanda e Regno Unito, inizialmente esclusi dalla Casa Bianca nel bando. Nel resto del mondo, pur con numeri di contagiati sostanzialmente minori, paesi come la Russia e la Turchia hanno approntato la chiusura parziale o totale dei collegamenti aerei con diverse nazioni europee, mentre Israele ha bloccato l’ingresso ai cittadini stranieri, salvo possano provare di avere un domicilio e siano disposti a entrare in quarantena per 14 giorni. Nel continente africano, la sospensione e limitazione dei voli verso i paesi più a rischio è stata decisa in Sudafrica, Angola, Kenya e Ghana, mentre per il momento Nigeria e Etiopia non hanno ordinato la chiusura dei collegamenti aerei o delle frontiere. In Asia, l'India ha sospeso l'emissione di visti turistici, mentre il Vietnam impedirà l'ingresso a cittadini di paesi dell'area Schengen e del Regno Unito. Limitazioni e quarantena sono state imposte dalle autorità cinesi, del Giappone e di Singapore. Nell’area del Golfo, di fronte a una crescente minaccia per la salute pubblica e alla vicinanza con l’Iran, i paesi regionali hanno adottato misure drastiche per combattere la pandemia. Le autorità dell’Arabia Saudita hanno deciso di interrompere il pellegrinaggio minore dell’Umrah alla Mecca e Medina, sospendendo i voli internazionali per due settimane a partire da domenica 15 marzo e limitando gli ingressi alle frontiere. Per evitare il rischio di contagi è stata inoltre messa in isolamento la provincia a maggioranza sciita di Qatif, nella parte orientale del paese, dove diverse persone avrebbero contratto il virus dopo essere stati in Iran. Gli Emirati Arabi Uniti e il Qatar hanno per il momenti limitato i visti di ingresso per i cittadini stranieri. I voli da e verso i paesi a rischio sono stati fermati, così come tutte le operazioni delle navi da crociera ad Abu Dhabi. I porti, tuttavia, continueranno ad accogliere navi con solo membri dell'equipaggio a bordo e forniranno eventuali disposizioni o altri servizi. L’Oman ha invece deciso di bloccare l’ingresso degli stranieri via terra, via mare e aereo, tranne che per le persone con passaporto di paesi del Consiglio di cooperazione del Golfo. Sul fronte atlantico, la quasi totale sospensione del traffico in diversi paesi europei e verso gli Stati Uniti sta indubbiamente colpendo gli interessi economici di molti attori, non ultime le compagnie aeree, che hanno lanciato l’allarme sulle catastrofiche prospettive che il protrarsi di questa situazione potrebbe portare. I vettori britannici hanno già chiesto con urgenza al governo di Londra di attuare misure per salvarli dal fallimento, come riferisce la stampa locale, evidenziando che in ballo vi sarebbero centinaia di migliaia di posti di lavoro nell'intero comparto del trasporto aereo. A livello globale, il medesimo allarme viene lanciato dall’Organizzazione internazionale per l’aviazione civile, secondo cui al 13 febbraio già 70 compagnie aeree avevano cancellato tutti i propri voli internazionali da e per la Cina, mentre altre 50 avevano limitato fortemente i collegamenti verso il paese asiatico. Gli scali aeroportuali dell’Asia-Pacifico hanno subito finora i danni maggiori dall’epidemia di Covid-19, con una previsione di un calo del 13 per cento nella domanda di passeggeri per le compagnie attive nella regione nel 2020, una perdita di 12,8 miliardi di dollari sul solo mercato interno cinese. Da questi dati appare chiaro perché all’emergenza sanitaria dovuta al coronavirus si associ ormai un allarme globale per l’industria di molti paesi avanzati, legata agli scambi commerciali, agli investimenti e al turismo. La dinamica degli ultimi giorni, con misure sempre più drastiche adottate dai governi europei sia dentro che fuori i confini, unita alla strategia delineata da Donald Trump per limitare il contagio negli Stati Uniti, spaventa inevitabilmente i mercati e rende molto difficile prevedere la durata e le possibili soluzioni comuni per fronteggiare l’emergenza.(Res)