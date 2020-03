Coronavirus: dall'Albania voli commerciali per rimpatrio degli italiani

- A partire dalla scorsa settimana l'ambasciata d'Italia a Tirana ha organizzato voli commerciali dedicati per il rientro in Italia di cittadini italiani, che hanno richiesto assistenza in tal senso dopo il totale blocco di tutti i collegamenti passeggeri dall'Albania. In un apposito comunicato, l'ambasciata a Tirana, ha spiegato di aver attivato a tal fine l'indirizzo mail dedicato tirana.assistenza@esteri.it. Lo scorso mercoledì, 11 marzo, è stato effettuato il primo volo con la compagnia Blue Panorama che ha permesso il rientro di 133 passeggeri. Giovedì 12 marzo un secondo volo della compagnia Albawings con 138 connazionali, mentre questa mattina è decollato il terzo volo che ha riportato in Italia 166 persone tra cui 5 italiani rimasti bloccati in Montenegro, giunti in Albania nella serata di ieri, grazie al lavoro di squadra svolto con l'ambasciata d'Italia a Podgorica. (segue) (Alt)