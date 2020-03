Coronavirus: dall'Albania voli commerciali per rimpatrio degli italiani (2)

- Il comunicato spiega che "tale azione è stata effettuata con il sostegno delle compagnie aeree e in pieno coordinamento con le istituzioni e autorità albanesi competenti, e in raccordo con l'unità di crisi e le altre strutture competenti della Farnesina, nel pieno rispetto delle misure precauzionali previste dai competenti ministeri della Salute italiano e albanese". L'ambasciatore italiano a Tirana Fabrizio Bucci ha ribadito che "con l'adozione delle nuove misure del governo albanese, in materia di collegamenti con l'Italia, abbiamo ritenuto prioritario garantire ai nostri connazionali che ne hanno fatto richiesta la possibilità di rientrare in Italia. Ciò non sarebbe stato possibile senza il lavoro straordinario di tutto lo staff dell'ambasciata e del Sistema Italia, il sostegno di Blue Panorama e Albawings e la collaborazione delle Istituzioni albanesi", ha sottolineato Bucci, aggiungendo che "nei prossimi giorni continueremo a lavorare senza sosta per fornire la massima assistenza a tutti i nostri connazionali in presenza di uno scenario in costante evoluzione, che deve vederci uniti, noi insieme agli amici albanesi, per vincere questa sfida", ha dichiarato l'ambasciatore italiano. (Alt)