Coronavirus: Di Sarno, secondo caso a Somma Vesuviana (Na) adesso regole stringenti

- Coronavirus, confermato il secondo caso nella città di Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. In un video sui social, il sindaco Salvatore Di Sarno ha promesso un giro di vite: "Con il secondo caso di coronavirus, già iniziamo a fase attenzione più alta. Ci saranno ulteriori provvedimenti ristrettivi che prenderò da qui a breve. Adesso non va bene più, ci sono regole che diventeranno ancora più stringenti". (Ren)