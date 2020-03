Coronavirus: Confapi jr, governo tuteli 131mila ditte individuali nel Napoletano

- "A Napoli e provincia sono attive 131450 ditte individuali a cui dev'essere assicurata un'adeguata tutela economica". Lo ha dichiarato in una nota il presidente del gruppo Giovani Confapi di Napoli, Massimo Di Santis che ha spiegato: "La maggior parte di queste ditte individuali opera nel commercio, nel settore manifatturiero, in quello dei servizi e nel turismo". De Santis ha proseguito: "Settori strategici per la nostra economia. Non si può pensare di abbandonare a loro stessi gli autonomi e le partite Iva. Il governo, a cui dobbiamo dar atto di gestire una situazione di assoluta emergenza e straordinarietà, deve preoccuparsi anche di loro". (segue) (Ren)