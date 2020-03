Coronavirus: Simeone (FI), mercoledì tavolo con assessori su impatto economico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Aumenta la dotazione di letti nella nostra regione per contenere l'emergenza da Covid-19. Lo dichiara in una nota Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare. "Nel corso della videoconferenza dei capigruppo consiliari - spiega Simeone - abbiamo potuto constatare che vi è in corso un progressivo aumento dei posti dedicati alla terapia intensiva. Oltre al raddoppio del numero di letti dello Spallanzani, già a partire da oggi è entrato in servizio il Columbus Covid 2 Hospital, l'ospedale realizzato a tempo di record dalla fondazione policlinico Gemelli, che dovrà assistere i pazienti affetti o i casi sospetti. Ben 260 i posti messi a disposizione nella struttura: di questi 60 sono destinati alla terapia intensiva, il resto saranno utilizzati per l'isolamento protetto dei pazienti. Ma le novità non finiscono qui perché avremo altri due importanti strutture per l'emergenza. Innanzitutto il Policlinico Tor Vergata, dove è in atto una riorganizzazione interna che porterà al trasferimento della Medicina al San Giovanni Addolorata e al San Camillo, verrà dotato di 80 posti letto dedicati esclusivamente ai pazienti affetti da Covid-19, di cui 15 per la terapia intensiva. Così come avremo un quarto importante centro di riferimento per l'emergenza. Stiamo parlando dell'istituto clinico Casalpalocco, gruppo Villa Maria, che assumerà il ruolo di Spoke dell'istituto Spallanzani. In tale struttura sono utilizzabili ben 92 posti letto, fra cui 12 garantiti alla terapia intensiva". (segue) (Com)