Coronavirus: Simeone (FI), mercoledì tavolo con assessori su impatto economico (2)

- Si tratta nel complesso, aggiunge Simeone, "di un rafforzamento imponente della disponibilità di letti per la terapia intensiva nella nostra regione, attorno ai 100 posti letto. Una cifra che dovrebbe rassicurarci anche davanti ad uno scenario più complesso di quello attuale. A tal proposito la diminuzione dei casi positivi riscontrata nella giornata di ieri rappresenta un dato incoraggiante. Vedremo già nella giornata odierna se il trend si dovesse confermare , pur sapendo che il picco dei contagi deve ancora manifestarsi nella regione. Sul fronte dei dispositivi di protezione individuali ci è stato comunicato che sono state distribuite circa 600.000 mascherine chirurgiche. Mi sento il dovere di confortare gli operatori della mia provincia dal momento che 6000 di questi dispositivi sono stati inviati oggi all'Asl di Latina e ogni giorno ne verranno consegnati nella medesima quantità. Tra il 17 ed il 19 marzo si procederà invece alla distribuzione delle mascherine ffp2 ed ffp3. Questo tipo di intervento, comprensivo della sottoscrizione dei relativi contratti di acquisto, comporta un impegno di spesa della Regione Lazio per complessivi 40 milioni di euro. Nell'ambito della videoconferenza abbiamo avuto di confrontarci anche sull'ipotesi legata alla riapertura dell'ospedale Forlanini". (segue) (Com)