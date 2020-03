Coronavirus: Simeone (FI), mercoledì tavolo con assessori su impatto economico (3)

- Giuseppe Simeone, capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione Sanità, politiche sociali, integrazione sociosanitaria e welfare, aggiunge: "Il vicepresidente Leodori ha fatto intendere che questa strada non sarebbe percorribile in tempi brevi, dal momento che occorrerebbero dei mesi e probabilmente si andrebbe anche oltre il 2020. Ad ogni modo è stato chiesto l'avvio di uno studio di prefattibilità sulla riconversione della struttura romana, con annessa richiesta di un parere pro veritate per capire i tempi dell'operazione. È stato quindi affrontato il tema del potenziamento degli screening mantenendo uno stretto contatto con il Ministero della Salute. Si è convenuto sulla necessità di accelerare i tempi per le diagnosi ed eseguire un più alto numero di tamponi, nella speranza che vengano introdotti il più presto possibile dei test innovativi per l'identificazione sempre più rapida del Covid-19. Non è stato infine trascurato l'aspetto economico di questa emergenza. Infatti per mercoledì 18 marzo è stato convocato un tavolo con gli assessori Orneli, Di Berardino e Troncarelli, proprio per approfondire al meglio il possibile impatto socio-economico del Coronavirus sul territorio regionale, con le eventuali misure straordinarie da assumere per sostenere imprese e cittadini". (Com)