Lombardia: Piani, pubblicato avviso per sostegno a interventi di mediazione familiare

- È stato pubblicato sul bollettino ufficiale regionale lombardo del 13 marzo l’avviso pubblico a favore dei coniugi separati o divorziati in condizione di disagio abitativo e per la promozione di azioni di mediazione familiare, così come stabilito dal provvedimento della giunta regionale su proposta dell'assessore alle Politiche per la famiglia, genitorialità e pari opportunità, Silvia Piani, al termine del 2019. "Il numero delle richieste e il bisogno che abbiamo intercettato - ha spiegato l'assessore Piani - ci hanno indotti a rinnovare ulteriormente il finanziamento a questa iniziativa, cui teniamo particolarmente attraverso uno stanziamento di 500.000 euro destinati a incrementare la dotazione finanziaria per il sostegno affitti da assegnare alle Ats proporzionalmente alla popolazione residente e di 1,3 milioni di euro per promuovere interventi di mediazione familiare, sempre assegnati alle Ats in base alla popolazione residente". "In particolare la misura - ha continuato Piani - è stata implementata sotto l'aspetto del sostegno agli interventi di mediazione familiare attivabili mediante progetti individualizzati, su richiesta alle Ats. Lo strumento rappresenta un processo collaborativo di risoluzione del conflitto con il quale le coppie con figli possono essere supportate e assistite da un soggetto terzo imparziale, utile a trovare una soluzione accettabile per entrambi i coniugi relativa ai problemi di riorganizzazione dopo la separazione". (segue) (com)