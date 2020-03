Lombardia: Piani, pubblicato avviso per sostegno a interventi di mediazione familiare (2)

- Possono usufruire del contributo - spiega la nota di Regione Lombardia - i genitori separati o divorziati con figli nati o adottati nel corso del matrimonio; intestatari diretti (o co-intestatari con familiari) di contratto di locazione regolarmente registrato; o che si trovano a vivere ospitati presso strutture di accoglienza perché in condizione di grave marginalità sociale; residenti in Lombardia da cinque anni; che hanno un Isee in corso di validità inferiore o uguale a 30.000 euro; che non risultano beneficiari di contributi regionali per il recupero della morosità incolpevole e/o non risultano assegnatari di alloggi di edilizia residenziale pubblica di proprietà di Aler o dei Comuni, salvo il caso in cui il canone è corrisposto a prezzo di mercato e non calmierato o concordato; che non sono stati condannati con sentenza passata in giudicato per reati contro la persona. Il destinatario della misura può beneficiare di un contributo per la durata di un anno dall'approvazione della domanda, fino al 40 per cento della spesa sostenuta e fino ad un massimo di 2.500 euro nel caso di canone calmierato e di 3.500 per l'emergenza abitativa nel caso di canone a prezzo di mercato. In caso di genitore in stato di grave marginalità, oltre al contributo al canone di locazione della durata di anni due (invece di uno), può essere riconosciuto, a seguito della definizione di un progetto personalizzato, anche un contributo aggiuntivo fino a un massimo di 1000 euro all'anno. Per quanto riguarda gli interventi di mediazione, invece, i contributi possono arrivare ad un massimo di 300 euro a persona/coppia. I richiedenti devono presentare la domanda sulla piattaforma informatica bandi online (www.bandi.servizirl.it). Le domande vengono poi assegnate alle Ats in base alla residenza anagrafica del richiedente per la verifica dei requisiti. (com)