Coronavirus: Catalfo, permessi legge 104 aumentano a 12 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Allarghiamo la possibilità di usufruire dei permessi della legge 104 che a marzo ed aprile, cumulativamente, passeranno da 3 a 12 giorni per uno stanziamento di 500 milioni di euro". Lo ha affermato il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto contenente le misure a sostegno dell'economia per far fronte all'emergenza coronavirus.(Rin)