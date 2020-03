Slovacchia: fonti stampa, nuove accuse contro Marian Kocner per caso Technopol

- Ll'imprenditore slovacco Marina Kocner, già imputato in qualità di presunto mandante dell'omicidio del giornalista Jan Kuciak, si è visto rivolgere nuove accuse da parte della autorità nazionali, questa volta in merito al caso Technopol Servis. Lo rivela il quotidiano "Sme". Era stato lo stesso Kuciak ad aver richiamato l'attenzione sul caso nel gennaio 2017. Le proprietà della compagnia, dal valore di 20 milioni di euro, erano state trasferite a un gruppo vicino a Kocner, e Kuciak aveva evidenziato numerosi trasferimenti sospetti, inclusi lotti edificabili e spazi in edifici situati nel quartiere Petrzalka a Bratislava. Il giornalista aveva anche descritto come alcune persone vicine a Kocner avessero preso il controllo di Technopol Servis a inizio dicembre 2016. All'epoca l'imprenditore aveva qualificato la notizia come una serie di falsità e aveva negato un ruolo nel prendere il controllo della società. Le comunicazioni raccolte dalle forze dell'ordine nelle loro indagini confermano però la storia raccontata dal giornalista assassinato. Oltre a Kocner è accusato nel caso anche Jozef Ducak Sr, che è stato a capo del CdA di Technopol ed è anche un testimone nel processo sull'omicidio Kuciak. (Vap)