Speciale difesa: in Ucraina riusciti i test di volo del drone turco Tb2

- Si sono svolti con successo in Ucraina i test di volo per il drone Bayraktar Tactical Block 2 (Tb2), completamente progettato e realizzato in Turchia. Lo riferisce il quotidiano turco "Daily Sabah" citando un comunicato del ministero della Difesa ucraino. Secondo quest'ultimo, i droni turchi Tb2 sono stati recentemente usati dall'esercito ucraino dopo che il produttore Baykar ne ha consegnati sei a Kiev. Nel gennaio 2019, l'allora presidente ucraino Petro Poroshenko e l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan hanno firmato un accordo per l'acquisizioone di 12 esemplari di Tb2 da parte dell'esercito di Kiev. Unico drone utilizzato dalle forze armate turche, il Tb2 è attivo dal 2015 nel sostegno a queste ultime in operazioni di perlustramento, identificazione e neutralizzazione di obiettivi nemici nel corso delle campagne condotte da Ankara in Siria. Secondo quanto riportato dalla testata tedesca "Bild" e confermato da media turchia, una dozzina di giorni fa un esemplare di Tb2 ha distrutto a Saraqib, nel governatorato di Idlib, i sistemi di difesa aerea russa Pantsir 1. Il drone può essere operato giorno e notte a un'altezza massima di 8.329 metri e ha un'autonomia di volo di 24 ore. L'annuncio della riuscita dei test di volo in Ucraina arriva nel giorno in cui Ankara ha ribadito l'illegalità dell'annessione della penisola di Crimea da parte della Russia. (Tua)