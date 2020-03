Speciale difesa: Libano-Usa, ambasciatore Shea discute con Aoun arresto ex spia Fakhoury

- In occasione della presentazione delle lettere credenziali, il nuovo ambasciatore degli Stati Uniti a Beirut, Dorothy Shea, avrebbe discusso con il presidente del Libano, Michel Aoun, dell’arresto di Amer Fakhoury. Secondo fonti libanesi, Shea avrebbe chiesto ad Aoun il rilascio di Fakhoury, cittadino libanese-statunitense reo confesso di avere lavorato come spia per Israele durante la sua occupazione del Libano e arrestato dalle autorità del paese dopo avervi fatto ritorno a settembre scorso. Fakhoury è gravemente malato e attualmente è ricoverato in ospedale in Libano sotto sorveglianza della polizia. (Res)