Speciale difesa: coronavirus, comandante Nato a Napoli Foggo, "al vostro fianco per superare emergenza"

- Il comandante del Nato Allied joint force command (Jfc) di Napoli, l’ammiraglio statunitense James Foggo, ha riconosciuto l’impegno dell’Italia nel contrasto al coronavirus e ha ribadito la solidarietà e il sostegno della Nato. “Devo riconoscere che il paese che ci ospita, l’Italia, ha subito capito che questo sarebbe stato un problema serio”, ha detto il comandante in un video pubblicato sulla pagina Facbook del commando. L’ammiraglio ha quindi citato il libro Napoli ’44, scritto da Norman Lewis, agente dell’intelligence britannica di stanza a Napoli nel 1944. “La situazione mi ricorda uno dei miei libri preferiti, Napoli ’44 (…). Le condizioni oggi non sono gravi come allora”, ma il libro “dice molto sullo spirito e la dignità dei napoletani”. Questo, ha dichiarato il comandante, “è quello che vedo oggi. Siamo al vostro fianco come alleati e partner e lavoreremo insieme per superare l’emergenza del coronavirus in modo sicuro ed efficace”. (Res)