Speciale difesa: Algeria, coronavirus, i leader dell’Hirak chiedono la sospensione delle proteste

- Si moltiplicano in Algeria le richieste per sospendere le manifestazioni di piazza del movimento popolare Hirak, allo scopo di preservare la salute pubblica e far fronte alla diffusione del nuovo coronavirus, che ha già colpito 54 algerini e causato la morte di quattro persone. Mustfa Bouchachi, avvocato e attivista per i diritti umani, nonché uno dei volti più noti dell’Hirak, ha lanciato un appello sui social network: "La sospensione temporanea è un atto di saggezza, per preservare la salute pubblica ed è il modo migliore per preservare la civiltà dell’Hirak”. A questo si è aggiunto l'appello dell'avvocato dei diritti umani Abdelghani Badi, che ha invitato a fermare le manifestazioni in strada per proteggere la salute di tutti. L'ex ministro Abdelaziz Rahabi ha invitato un Tweet a "sospendere temporaneamente le marce" di protesta “a causa dei rischi per la salute”. Si tratta, secondo l’ex membro del governo, “di un dovere nazionale che preserva la sicurezza del paese e preserva il nostro diritto di manifestare liberamente per una Algeria più giusta e più forte". Secondo il vicepresidente della Lega algerina per la difesa dei diritti umani (Laddh), Said Salhi, la richiesta di sospensione delle manifestazioni “può essere un'iniziativa rivoluzionaria”. Invece riempire le strade, “l’Hirak può svuotarle e lanciare una campagna nazionale di auto-organizzazione e sensibilizzazione per affrontare il coronavirus”. Sui social network, intanto, si moltiplicano gli appelli anche delle persone comuni, abituate a partecipare alle manifestazioni ogni martedì e venerdì, per sospendere le proteste. Il primo ministro Abdelaziz Djerrad si è rivolto direttamente ai manifestanti: “Ai miei fratelli e sorelle dell’Hirak: state molto attenti! Ne va della vostra salute e della vostra vita. Potete uscire se lo desiderate, ma prendete le dovute precauzioni per non compromettere la vostra salute e quella dei vostri cari”. Nonostante la diffusione ancora relativamente marginale del coronavirus in Algeria, i manifestanti hanno continuato a scendere per le strade della capitale e in altre città del paese, affermando che la Covid-19 non fermerà la loro marcia: un approccio ritenuto gravemente irresponsabile da sempre più algerini. (Ala)