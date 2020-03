Speciale difesa: Oms, su coronavirus prepariamo un nuovo laboratorio in Libia

- Un portavoce dell'Organizzazione mondiale della sanità (Oms) in Libia, Ahmed al Aliki, ha rivelato che è in corso una collaborazione con il ministero della Sanità della Libia per equipaggiare un secondo laboratorio a Bengasi, al fine di evitare il problema del trasporto di campioni a Tripoli nel caso di sospetta infezione da coronavirus. "L'Oms ha formato squadre di risposta rapida in tutta la Libia per affrontare l'epidemia di coronavirus", ha dichiarato Al Aliki alla stampa. "Le attività di prevenzione del coronavirus in Libia stanno andando bene", ha aggiunto, osservando che ora ci sono due sale operatorie in Libia equipaggiate dall'Organizzazione mondiale della sanità. Il Governo di accordo nazionale (Gna) guidato dal premier Fayez al Sarraj ha decretato lo stato d’emergenza a partire da oggi, 16 marzo. Restano chiusi porti ed aeroporti, oltre che scuole, bar e sale per le feste, per impedire la possibile diffusione di un’epidemia di Covid-19 nel paese. Nell’est del paese, i ministeri dell'Interno e della Salute del governo non riconosciuto dalla comunità internazionale hanno attuato una serie di simili misure precauzionali restrittive nei porti e aeroporti per evitare casi di contagio. (Bel)