Speciale difesa: Iraq, nuovo gruppo chiamato Lega dei rivoluzionari rivendica attacco a Camp Taji

- Un nuovo gruppo armato iracheno chiamato Lega dei rivoluzionari e affiliato all’Iran ha rivendicato ieri in un video i recenti contro la base militare di Camp Taji, a nord di Baghdad, nei quali hanno perso la vita due militari statunitensi e un britannico impegnati nella Coalizione internazionale contro lo Stato islamico. Nel comunicato, la Lega dei rivoluzionari afferma che gli Stati Uniti “sono il nemico del popolo vulnerabile” e “si sono spinti troppo oltre in Iraq”. Il gruppo collega inoltre l’escalation in corso con l’uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani e del leader delle Brigate Hezbollah Abu Mahdi al Muhandis, avvenuta lo scorso 3 gennaio in un raid Usa sull’aeroporto di Baghdad. “Gioiamo per la paura che abbiamo instillato nel nemico occupante grazie alle nostre operazioni di qualità”, si legge nel messaggio. La Lega dei rivoluzionari suggerisce inoltre la possibilità di nuovi attacchi contro le truppe statunitensi nei prossimi giorni: “Questa operazione è solo l’inizio”. (Irb)