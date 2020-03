Speciale difesa: terrorismo, Tofalo (M5s), sempre vivo ricordo servitori Stato

- Il sottosegretario alla Difesa Angelo Tofalo ricorda 42 anni fa il rapimento di Aldo Moro e il massacro degli uomini della sua scorta. "Rendiamo omaggio ai Carabinieri Oreste Leonardi e Domenico Ricci e agli agenti di Polizia Raffaele Iozzino, Giulio Rivera e Francesco Zizzi che sono morti nell'adempimento del proprio dovere", scrive in una nota l'esponente di governo del Movimento cinque stelle. "L'esempio di questi coraggiosi servitori dello Stato, morti credendo in quello che facevano, è vivo nella memoria di tutti. Oggi ne ricordiamo il sacrificio e stringiamo in un abbraccio le loro famiglie", aggiunge. Tofalo ricorda inoltre i giudici Nicola Giacumbi, assassinato a Salerno il 16 marzo 1980, Girolamo Minervini e Guido Galli uccisi a distanza di pochi giorni nel marzo del 1980, "simbolo dei valori più alti dello Stato che hanno perso la vita per tutelare le istituzioni democratiche e la giustizia". (Com)