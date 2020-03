Coronavirus: Catalfo, Reddito cittadinanza resta in vigore

- Il Reddito di cittadinanza o le altre forme di sostegno al reddito rimangono in vigore. Lo ha chiarito il ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo, al termine del Consiglio dei ministri che ha dato il via libera al decreto contenente le misure a sostegno dell'economia per far fronte all'emergenza coronavirus. Restano, ha aggiunto, "e a maggior ragione in un momento come questo".(Rin)