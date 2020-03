Roma: autobus in fiamme all'alba sull'Appia, nessun ferito

- Autobus in fiamme, questa mattina sulla via Appia a Roma. Il mezzo pubblico è andato a fuoco poco prima delle 6.30 circa a meno di 500 metri dal Grande Raccordo anulare. A bordo c’era il solo autista che, alla vista del fumo, ha fermato il mezzo e si è messo in salvo. (Rer)