Venezuela: coronavirus, Guaidò invia messaggio di solidarietà a Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale (An) del Venezuela, Juan Guaidò, ha inviato un messaggio di solidarietà al governo e al popolo italiano per l'emergenza causata dal nuovo coronavirus. In un messaggio rilanciato dal centro di comunicazione nazionale - il profilo che funge da ufficio stampa dell'oppositore - Guaidò trasmette "solidarietà e condoglianze" al presidente del Consiglio, "Giuseppe Conte, al popolo italiano e in particolare ai familiari delle vittime". L'auspicio è che "la decisa volontà, lo sforzo e la provata fede del popolo italiano ci permettano" di scoprire presto che si è riusciti a "superare questa terribile circostanza. Oggi l'umanità affronta la sfida di lasciar da parte le differenze e mettere le proprie risorse e capacità al servizio della lotta contro questo flagello", ha aggiunto Guaidò. Il Venezuela conta ad oggi 17 casi di contagio da nuovo coronavirus. (Brb)