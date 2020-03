Coronavirus: Morelli (Lega), Sala e Del Bono impongano ad A2a stop bollette

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "A2a deve sospendere immediatamente il pagamento delle bollette per tutti quegli esercizi commerciali che in questo periodo sono chiusi ma che non possono spegnere frigo e congelatori per esigenze di magazzino". A chiederlo al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, e quello di Brescia Emilio Del Bono (i due comuni detengono la maggioranza della multiutility ndr) è Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino. "Per tutti gli altri, che pagherebbero solo i misteriosi 'oneri di sistema' e le altre voci le cui ragioni sono sconosciute ai più, la bolletta deve essere azzerata. È impensabile che l'azienda a maggioranza pubblica decida di far pagare ristoratori e commercianti perché devono mantenere derrate alimentari surgelate mentre le saracinesche sono abbassate anche dopo lo stop, visto il sicuro crollo del mercato". Un appello che la Lega lancia a Del Bono e a Sala "perché non si dimentichi dello Spritz sul Naviglio: anche in quel locale hanno frigo da tenere accesi in questo momento". (Com)