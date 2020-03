Coronavirus: nel Lazio 20 morti, nessuno causato direttamente dal Covid-19

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ad oggi sono 20 le persone decedute tra coloro che hanno contratto il coronavirus nel Lazio. Tutte, pur essendo affette da Covid-19, non sono morte direttamente a causa del virus. Si tratta di persone adulte, in età molto avanzata o affette da patologie pre-esistenti. In particolare, per uno di loro, un uomo di 81 anni originario del Molise, l’autopsia di alcuni giorni fa ha confermato che il decesso è attribuibile prevalentemente a un infarto, come precisato anche dall'Istituto nazionale di malattie infettive Lazzaro Spallanzani. Inoltre, secondo quanto appreso da "Agenzia Nova", anche per l’uomo di 57 anni, morto il 12 marzo al policlinico Umberto I di Roma, la causa del decesso non sarebbe da attribuire al Covid-19: era iperteso, diabetico e dislipidemico. L'uomo sarebbe andato in arresto cardiaco appena sceso dall'ambulanza. Per quanto riguarda gli altri: il 5 marzo all'ospedale San Giovanni è morta una donna di 87 anni che era cardiopatica; il 7 marzo all'ospedale di Formia è deceduta invece un'anziana di 80 anni già affetta da pluripatologie pre-esistenti. Anche l'uomo di 75 anni, deceduto a Cassino l'8 marzo, era affetto da cardiopatia ipertensiva e aritmia extrasistolica. E ancora: un 83enne è morto all'ospedale Goretti, arrivato dalla Rsa di Cassino; e mercoledì, a Latina, è deceduta una donna di 82 anni che aveva un grave scompenso cardiaco e un'insufficienza renale: si tratta della stessa donna di Formia per la quale è stato richiesto l'esame autoptico.A seguire, in ordine di tempo: il 12 marzo, sono morti un paziente di 79 anni al Sant’Eugenio e una donna di 82 anni nella Asl Roma 4, che proveniva dalla Rsa di Civitavecchia, poi trasferita allo Spallanzani. E il giorno successivo sono stati registrati altri 4 decessi: una donna di 88 anni al policlinico Casilino per shock settico e polmonite; una persona di 52 anni di Frosinone con grave patologia oncologica pre-esistente e, in tarda serata, 2 pazienti ricoverati al policlinico Gemelli. Si tratta di un uomo di 80 anni e uno di 82 anni con gravi patologie pre-esistenti. Il 14 marzo, a Latina, è morta una donna di 75 anni, pure lei con gravi patologie pre-esistenti. E anche gli ultimi decessi, con Covid-19, non sono riconducibili direttamente al virus. Si tratta di 6 persone, morte nelle ultime 36 ore, in età molto avanzata e affette da altre patologie gravi. In particolare sono due donne di 79 anni, una di Ceprano e l’altra di Viterbo, e un uomo di 81 anni, morto al policlinico Tor Vergata, anche lui con con patologie pre-esistenti. Infine, a Tivoli è deceduto un uomo di 80 anni, positivo al Covid-19 "con concomitante sarcoidosi polmonare e neoplasia prostatica" e al policlinico Umberto I di Roma altri 2 pazienti: un uomo di 64 anni con pregressa insufficienza renale e una donna di 81 anni con patologie multiple pre-esistenti. Dunque, allo stato attuale, il quadro nel Lazio rileva che le vittime, affette da coronavirus, sono in gran parte anziani o con altre patologie molto gravi. (Rin)