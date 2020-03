Usa: azioni aprono in forte ribasso, fermate le contrattazioni a Wall Street

- Wall Street ha aperto in forte ribasso per la terza seduta di fila, con l'S&P 500 che ha perso oggi fino all'8 per cento prima di essere fermato per cercare di rallentare le vendite. Il Dow Jones invece ha ceduto oltre il 9 per cento, cancellando i guadagni che aveva fatto venerdì quando il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, aveva annunciato un piano di emergenza per risolvere la crisi. Gli investitori non sembrano essere stati convinti dalla decisione della Federal Reserve di azzerare il costo del denaro. Inoltre le notizie delle borse globali, che continuano a essere in rosso, non hanno dato fiducia a Wall Street. Gli investitori continuano a credere che le misure di emergenza non sono sufficienti per fermare una possibile recessione e continuano ad acquistare buoni di stato, che nonostante paghino molto meno danno dei rendimenti sicuri. (Nys)