Coronavirus: Technotown porta sue attività virtuali sul web con progetto Techno@Home

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Anche se la sede nel villino medievale di Villa Torlonia "è chiusa come da direttive del Dpcm dell’8 marzo 2020, Technotown, lo spazio per bambini e ragazzi dedicato alla creatività e alla scienza dell’assessorato alla Persona, scuola e comunità solidale di Roma Capitale, con l’organizzazione di Zètema Progetto Cultura, per essere vicino a tutti coloro che devono rimanere a casa proseguirà le sue attività in maniera virtuale portando sulla Rete il progetto Techno@Home". "Si vuole così offrire alle famiglie, ai ragazzi e a quanti sono rimasti a casa un momento di svago, di serenità e un’occasione di divertimento creativo- spiega - in grado di creare anche collaborazione e condivisione a distanza tra diverse persone. A partire da mercoledì 18 marzo, Technotown proporrà quindi una fruizione nuova, innovativa ed interattiva delle sue attività sfruttando il sito web e i rispettivi canali social. Con il progetto Techno@Home porterà direttamente nelle case delle persone la fantasia e la creatività delle proposte ludiche, didattiche e scientifiche che da sempre caratterizzano la sua programmazione. Ogni giorno, secondo un calendario pubblicato sul sito www.technotown.it, verranno proposte attività che ogni famiglia o singolo utente potrà svolgere direttamente da casa con il materiale che ha a disposizione". (segue) (Com)