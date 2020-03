Coronavirus: De Luca, garantita fornitura mascherine, ora Campania acquista test rapidi

- "In relazione all'emergenza nazionale che riguarda la richiesta straordinaria proveniente da tutte le regioni di presidi per la protezione individuale, si comunica che la Protezione Civile Nazionale ha garantito l'arrivo entro il pomeriggio di oggi di 8mila mascherine FFP2, e di altre 35mila FFP2 nella giornata di domani, che serviranno a coprire le esigenze innanzitutto del personale medico, ospedaliero, e del 118". Lo ha affermato in una nota il governatore della Regione Campania Vincenzo De Luca che ha spiegato: "Per quanto riguarda le "chirurgiche", è stato assicurato l'arrivo entro oggi di 40mila mascherine. Altre 300.000 di queste arriveranno nella giornata di domani grazie alla gara effettuata tempestivamente nei giorni scorsi dalla società regionale Soresa". (segue) (Ren)