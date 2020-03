Coronavirus: De Luca, garantita fornitura mascherine, ora Campania acquista test rapidi (2)

- Il presidente ha spiegato: "Inoltre, autonomamente, la Regione Campania ha attivato un proprio canale di fornitura con un'azienda campana, che garantisce la fornitura di 50mila mascherine chirurgiche al giorno". De Luca ha concluso: "Con tali misure dovrebbe essere garantita una fornitura stabile, ma occorre sempre raccomandare, in generale, un uso parsimonioso e secondo protocolli delle stesse mascherine.Inoltre, la Regione sta procedendo all'acquisto di test rapidi per Covid-19, che consentono di avere un risultato non certo ma altamente probabile sull'eventuale positività del paziente, e che saranno utilissimi nella gestione dell'emergenza". (Ren)