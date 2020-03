Coronavirus: India vieta ingresso a passeggeri Ue, Efta, Turchia e Regno Unito

- Il ministero della Sanità dell’India ha aggiornato il numero dei casi di coronavirus, saliti a 114, e l’avviso ai viaggiatori con l’introduzione di nuove restrizioni che entreranno in vigore dal 18 marzo alle 12, ora degli aeroporti di partenza: il divieto di ingresso per i passeggeri dei paesi membri dell’Unione europea, dell’Associazione europea di libero scambio (Efta), della Turchia e del Regno Unito e l’estensione della quarantena ai passeggeri provenienti o transitanti da Emirati Arabi Uniti, Qatar, Oman e Kuwait. Le misure sono previste al momento fino al 31 marzo; saranno poi valutate in base all’evoluzione della situazione. Ciò si aggiunge alla sospensione fino al 15 aprile dei visti di ingresso per i cittadini di qualsiasi nazionalità, entrata in vigore dal 13 marzo. (segue) (Inn)