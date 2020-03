Coronavirus: presidente armeno telefona a Mattarella, solidarietà per il popolo italiano

- Il presidente armeno, Armen Sarkissian, ha avuto un colloquio telefonico con l’omologo italiano, Sergio Mattarella, per discutere la crisi legata alla diffusione del Covid-19 su scala internazionale. Lo si apprende da una nota della presidenza di Erevan. Stando alle informazioni diffuse, le parti hanno discusso le misure di sicurezza sanitaria disposte nei due paesi, concordando sulla necessità di “un atteggiamento responsabile da parte dei cittadini e un coordinamento efficace tra le istituzioni statali competenti”. Mattarella ha aggiornato la sua controparte sulla situazione attuale in Italia, e sulle misure prese dal governo per contrastare gli effetti economici e sociali negativi del virus. Il presidente armeno, di contro, ha espresso piena solidarietà nei confronti del popolo italiano. Le parti hanno anche concordato uno scambio di informazioni rilevanti nel prossimo futuro. (Res)