Romania: Orban resta premier grazie al patto con il Psd per gestire l’emergenza coronavirus (2)

- Il secondo governo Orban sabato scorso ha ricevuto, in una sessione parlamentare senza precedenti, 286 voti favorevoli e 23 contrari. Fondamentale è stato l’appoggio del Partito socialdemocratico (Psd) che ha garantito la nascita dell’esecutivo, dal momento che ben 40, tra i 120 parlamentari in forza al Pnl, non hanno preso parte al voto perché in autoisolamento. Lo stesso Orban non ha partecipato essendosi messo in quarantena volontaria dopo che venerdì 14 marzo il senatore liberale, Vergil Chitac, è stato trovato positivo al nuovo coronavirus. A votare contro sono stati i deputati e senatori di Pro Romania e dell’Alleanza liberalidemocratica (Alde) che invece avrebbero appoggiato un esecutivo guidato da Citu. Orban si è poi recato presso la presidenza della Repubblica per prestare giuramento con i suoi ministri, tutti riconfermati, indossando la mascherina di protezione e mantenendo le distanze di sicurezza, previste dai protocolli sanitari. Il presidente del Pnl, il cui padre è di etnia ungherese mentre la madre romena, è originario di Brasov, comune della Transilvania, ed oltre a avere guidato il governo per soli tre mesi è stato ministro dei Trasporti dal tra il 2007 e i 2008 nel secondo governo di Calin Popescu Tariceanu. (segue) (Rob)