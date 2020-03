Romania: Orban resta premier grazie al patto con il Psd per gestire l’emergenza coronavirus (3)

- Ludovic Orban è inoltre il fratello minore di Leonard, ex vice ministro per l'Integrazione europea che ha condotto i negoziati che hanno portato la Romania all’integrazione nell'Ue, per poi essere nominato all’interno della Commissione, allora guidata da Josè Manuel Barroso, commissario per le Politiche linguistiche ed il multilinguismo con un incarico ricoperto tra il 2007 e il 2010. Leonard, economista e convinto europeista molto stimato in patria, è adesso il consigliere presidenziale per gli Affari europei del presidente Iohannis, proprio per la sua conclamata esperienza nel campo. Inoltre la sua presenza a Palazzo Cotroceni rappresenta un evidente legame tra l’amministrazione presidenziale e l’attuale primo ministro che da oggi dovrà gestire l’emergenza sanitaria nel paese. A questo si aggiunge una comune origine territoriale, Iohannis è di Sibiu, città della Transilvania, anche se il presidente proviene da una famiglia di etnia tedesca. Le prime due cariche dello Stato rappresentano, dunque, le due principali minoranze del paese. (segue) (Rob)