Romania: Orban resta premier grazie al patto con il Psd per gestire l’emergenza coronavirus (4)

- Rispetto all’emergenza sanitaria, Orban ha chiarito di volere semplificare le procedure burocratiche per rafforzare il sistema nazionale e favorire l’accesso di strumentazioni e presidi sanitari agli ospedali. Con l’entrata in vigore dello stato d’emergenza, Orban ha annunciato che qualsiasi misura che verrà adottata sarà necessaria per tentare di limitare al massimo gli effetti “in grado di intaccare i diritti e le libertà dei cittadini". Ciononostante il premier ha assicurato, per il momento, che le autorità non disporranno la chiusura delle frontiere. "C'è stata una forte pressione per chiudere le frontiere. Non le possiamo chiudere, in quanto violeremo il diritto dei romeni di rientrare a casa. Le misure adottate hanno tenuto in considerazione il paese di provenienza", ha spiegato il capo di governo, ricordando che la misura della quarantena e dell'isolamento per cittadini in arrivo dalle zone rosse resta fondamentale per proteggere gli altri connazionali dal rischio del contagio. (segue) (Rob)