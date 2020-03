Romania: Orban resta premier grazie al patto con il Psd per gestire l’emergenza coronavirus (5)

- Il premier ha reso noto che sono in fase avanzata procedure di acquisto di mascherine, dispositivi di protezione e di tutti gli altri equipaggiamenti necessari per contrastare la diffusione del nuovo coronavirus. Orban si è anche rivolto alla nutrita comunità romena che vive in Italia, superiore al milione di persone, invitando a ricorrere a tutte le forme di sostegno offerte dallo Stato italiano. "Certamente, siamo in stretto contatto con l'ambasciata e i consolati, e tentiamo di individuare delle soluzioni per appoggiare i romeni che si trovano in situazioni particolari in Italia o in altri paesi, a seconda degli sviluppi", ha dichiarato il leader liberale che ha voluto smentire alcune “notizie false” sul trasporto pubblico della capitale, chiarendo che le corse anche della metropolitana saranno garantite. Il primo ministro ha confermato che verranno prese delle misure a sostegno delle aziende già colpite dagli effetti del coronavirus. (segue) (Rob)