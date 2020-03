Romania: Orban resta premier grazie al patto con il Psd per gestire l’emergenza coronavirus (6)

- Nel suo discorso dopo il voto favorevole al parlamento, Orban ha dichiarato che tra le priorità del governo ci sarà l’allocazione di tutte le risorse necessarie per l’acquisto di attrezzature mediche e sanitarie” per la gestione della crisi legata alla diffusione del nuovo coronavirus. Il premier designato ha anche annunciato, a seguito di attente consultazioni con le autorità competenti in materia di economia e finanza, l’elaborazione nel prossimo futuro di un Piano di misure straordinario per ridurre i rischi all’economia legati al coronavirus. In questo contesto, Orban ha detto di volere avviare consultazioni con la Commissione europea in modo che vengano preparati programmi specifici “a sostegno delle nostre imprese”. La nascita del secondo governo Orban è stata salutata con favore dall'ambasciatore degli Stati Uniti a Bucarest, Adrian Zuckerman, come dimostrazione dell’unità del paese in un momento di crisi e al di là delle differenze politiche. Lo stesso Iohannis ha dichiarato come la riconferma all’esecutivo uscente, in carica per gli affari correnti, fosse l’unica soluzione possibile per assicura stabilità alla Romania in un momento di così forte emergenza. “È inimmaginabile cambiare tutto dall'oggi al domani perché allora nulla funzionerebbe più”, ha affermato il capo dello Stato auspicando una nuova fase politica nell’ottica di riportare poi il paese alle urne il prossimo autunno. (Rob)