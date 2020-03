Coronavirus: Turchia, sospese preghiere collettive e cerimonie religiose nelle moschee

- Il presidente della Direzione per gli affari religiosi della Turchia, Ali Erbas, ha annunciato la sospensione di tutte le preghiere collettive e di tutte le cerimonie religiose nelle moschee del paese al fine di contenere la diffusione del coronavirus. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Anadolu". Le moschee rimarranno comunque aperte per la preghiera individuale. L'annuncio arriva dopo che stamani il ministro della Salute Fahrettin Koca ha confermato il 18 caso di contagio da coronavirus in Turchia. (Tua)