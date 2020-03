Coronavirus: Centeno, regole Ue bilancio e su aiuti di Stato non ostacoleranno sostegno a economie

- Le norme di bilancio dell'Unione europea o le norme sugli aiuti di Stato non ostacoleranno il sostegno alle economie europee colpite dalla diffusione di Covid 19. Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo, Mario Centeno, prima dell'inizio dei lavori. "Stiamo vivendo in uno stato di emergenza con la diffusione di Coronavirus. L'Eurogruppo di oggi sarà dedicato alla nostra risposta alle ricadute economiche di questo virus", ha detto. Centeno ha spiegato che, "a causa delle rigorose misure restrittive in atto e per garantire che tutti i paesi siano rappresentati a livello ministeriale", la riunione avverrà tramite videochiamata. (segue) (Beb)