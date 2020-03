Coronavirus: Centeno, regole Ue bilancio e su aiuti di Stato non ostacoleranno sostegno a economie (2)

- "Presenterò una dichiarazione che espone una risposta politica coordinata dall'Unione europea che include: iniziativa per contenere e curare la malattia; sostegno di liquidità alle imprese, in particolare le Pmi; sostegno ai lavoratori e alle famiglie", ha spiegato. Si tratta, per Centeno, di "misure che aiuteranno a colmare" la lacuna che si sta creando "fino a quando il virus non si attenua". Dall'altro lato, "garantiremo che le norme di bilancio dell'Ue o le norme sugli aiuti di Stato non ostacolino il sostegno alle nostre economie. La flessibilità esiste e sarà pienamente utilizzata. Lo sforzo nazionale va di pari passo con le iniziative condotte dalle istituzioni dell'Ue come la Commissione europea, la Banca europea per gli investimenti (Bei) e anche la Banca centrale europea (Bce)". (segue) (Beb)