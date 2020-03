Coronavirus: Centeno, regole Ue bilancio e su aiuti di Stato non ostacoleranno sostegno a economie (3)

- Centeno ha sottolineato che "il virus non ha raggiunto il suo picco" e che, per questo, "non dobbiamo prenderci in giro: questo è il primo passo in una lotta temporanea, ma lunga". Secondo il presidente dell'Eurogruppo, "il contenimento forzato sta portando la nostra economia a tempi bellici" e, per questo, all'Eurogruppo si discuterà "anche i prossimi passi e tutte le istituzioni europee esploreranno i modi per aiutarci a sconfiggere questa crisi e tornare alla normalità", ha concluso. (Beb)