Coronavirus: Calabrese, tariffe agevolate bikesharing elettrico per favorire trasporto individuale

- Il bike sharing elettrico a tariffe agevolate per incentivare il trasporto individuale e di conseguenza ridurre l'afflusso su bus e tram. È questa l'iniziativa messa in campo dall'assessorato alla Mobilità di Roma Capitale con le aziende Jump e Helbiz che gestiscono il servizio nella Capitale. A raccontarlo sulla sua pagina Facebook l'assessore alla Mobilità capitolino Pietro Calabrese: "Come assessorato - scrive - abbiamo chiesto agli operatori di bike sharing presenti sul territorio di mettere in campo iniziative temporanee per contribuire alla gestione dell’attuale momento di emergenza sanitaria. Entrambi gli operatori hanno dato la loro disponibilità. Jump, già da qualche giorno, prevede agevolazioni tariffarie. Lo stesso vale per Helbiz. Li voglio ringraziare, perché anche il più piccolo contributo vale tanto. Obiettivo comune è quello di fornire strumenti di mobilità individuale per tutti gli spostamenti che sono strettamente necessari. Anche in questo modo speriamo di poter facilitare chi, per motivi di estrema necessità, deve muoversi a Roma. Siamo impegnati in una lotta senza precedenti e per vincerla dobbiamo contenere e rallentare il contagio. Lo dobbiamo fare insieme" (Rer)