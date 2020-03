Coronavirus: Assonidi, 40 per cento strutture private rischia chiusura definitiva entro 3 mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I servizi all'infanzia privati lombardi, e non solo, si avvicinano sempre più rapidamente ad una crisi economica senza precedenti. "Se non si interviene subito con aiuti specifici per il comparto – rileva Federica Ortalli, presidente di Assonidi - il 40 per cento delle strutture private, nel giro di 1-3 mesi al massimo, rischia la chiusura definitiva. I costi di gestione tra stipendi del personale, locazione e utenze, senza un introito non si possono onorare. Siamo micro-piccole imprese vicinissime al collasso". Assonidi si è fatta portavoce dei gestori privati che, solo in Lombardia, offrono il 70 per cento dei posti per i bambini da 0 a 3 anni. "Sono molte – informa l'Associazione - le mail che riceviamo quotidianamente da tutta Italia da parte di gestori allo stremo, preoccupati per il futuro delle loro imprese e per le loro comunità di bambini". Ma è proprio in questo momento di difficoltà senza precedenti che i gestori si reinventano "educatori a distanza" per cercare di portare un sorriso e una continuità nelle famiglie. "Vogliamo pensare con fiducia – prosegue Ortalli - nonostante il momento e proseguire 'da remoto' un lavoro educativo iniziato a settembre insieme ai bambini e ai genitori": le chat che prima servivano per comunicazioni di servizio tra i genitori e le scuole, oggi – spiega Assonidi - diventano un'aula virtuale dentro le case italiane. (Com)