Ue: coronavirus, vicepresidente Commissione Timmermans in quarantena volantaria

- Il vicepresidente della Commissione europea, Frans Timmermans, ha deciso di sottoporsi a una quarantena preventiva volontaria. Lo ha riferito il portavoce della Commissione europea, Eric Mamer. "Il vicepresidente esecutivo della Commissione europea, Frans Timmermans, è in quarantena preventiva volontaria sino al 20 marzo per aver partecipato il 6 marzo a una riunione sul "Patto europeo sulla plastica" con il segretario di Stato francese per la transizione ecologica, Brune Poirson, che è risultata positiva al Covid-19", ha detto Mamer. "Sono fiero di rassicurarvi sullo stato di salute del vicepresidente esecutivo che non ha alcun sintomo e che si sente perfettamente", ha aggiunto Mamer. (Beb)