Liberia: coronavirus, vietato l'accesso da paesi a rischio dopo conferma primo caso

- Il presidente della Liberia George Weah ha confermato il primo caso di coronavirus e annunciato il divieto di ingresso nel paese per chiunque provenga da una destinazione dove sono stati registrati almeno 20 casi di contagio. In un discorso alla nazione rilanciato dai media locali, il capo dello Stato ha inoltre vietato le strette di mano. Ad aver contratto il virus, riferisce il quotidiano "Liberian Observer", è stato il direttore esecutivo dell'Agenzia per la protezione ambientale della Liberia, Nathaniel Blama. Quello di Blama, che è rientrata in Liberia lo scorso venerdì dalla Svizzera, è il primo caso di contagio confermato nel paese. (segue) (Res)