Liberia: coronavirus, vietato l'accesso da paesi a rischio dopo conferma primo caso (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le misure della Liberia seguono quelle adottate anche dal Ghana. Le autorità di Accra hanno sospeso l'ingresso nel paese a chiunque provenga da un luogo nel quale sono stati registrati almeno 200 casi di contagio da coronavirus. Nell'annunciarlo ai media locali, il ministro della Sanità Kwaku Agyemang-Manu ha spiegato che tutti i voli in provenienza dai paesi più toccati dall'epidemia saranno di conseguenza sospesi e che una quarantena obbligatoria di 14 giorni sarà imposta a chiunque potrà entrare. Nel paese sono stati finora sei i casi confermati di contagio. Mercoledì scorso il presidente Nana Akufo-Addo ha temporaneamente sospeso tutti i viaggi all'estero per i funzionari pubblici come misura di prevenzione contro la diffusione del virus nel paese. In una circolare rilanciata dai media locali, la presidenza di Accra ha invitato tutti i ministri e deputati, gli assessori regionali e provinciali e tutti i dirigenti delle amministrazioni metropolitane, a sospendere con effetto immediato ogni viaggio all'estero considerato non indispensabile. Ogni spostamento dovrà in ogni caso essere "valutato ed approvato", ha precisato il capo dello Stato. Oltre a queste misure preventive, il Ghana ha messo in atto rigorose procedure di screening nei porti di entrata del paese. (Res)